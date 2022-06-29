"Нам потрібні чіткі гарантії безпеки": Зеленський про саміт НАТО та ракетні удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті НАТО.

Він наголосив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки, адже Росія і надалі продовжує обстрілювати мирні міста та вбивати українців.

Про це президент сказав 29 червня під час свого традиційного відеозвернення.

"Сьогодні вранці взяв участь у засіданні саміту НАТО. Це особливий саміт. Саміт трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку у Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення – для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки – вони в нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки", - сказав Зеленський.

Президент також закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України та значно посилити тиск на державу-терориста.

"Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв – одразу 10 ракет, і всі – по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета "Онікс", зруйнувала звичайну п'ятиповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі. Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку – ситуація там залишається наджорсткою, дуже тяжкою. Робимо все для того, щоб забезпечити для наших військових сучасні артилерійські системи, щоб належним чином відповідати окупантам", - сказав український лідер.

Нагадаємо, розвідка США назвала три можливі сценарії розвитку війни.

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