"Нам потрібний спеціальний трибунал для злочинів агресії проти України" - Кулеба

"Нам потрібний спеціальний трибунал для злочинів агресії проти України" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що необхідно створити спеціальний трибунал для притягнення керівництва Росії до відповіді за злочини проти України.

Про це міністр закордонних справ заявив під час виступу на першій Міжнародній конференції з цього питання у Литві.

"Нам потрібен спеціальний трибунал для злочинів агресії проти України, щоб закликати російське керівництво до відповіді. Учора я виступив на першій Міжнародній конференції з цього питання у Вільнюсі. Дякую організаторам і повторюю свій заклик підтримати створення Трибуналу", - написав Кулеба у Twitter.

We need a special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine to hold Russian leadership to account. Yesterday, I addressed the first International Conference on this issue in Vilnius. Grateful to organizers and reiterate my call to support the creation of the Tribunal. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 7, 2022

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, як шукатимуть воєнних злочинців РФ, щоб притягти до відповідальності.

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