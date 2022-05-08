Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Нам потрібний спеціальний трибунал для злочинів агресії проти України" - Кулеба

Дата публікації
Перегляди
814
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Нам потрібний спеціальний трибунал для злочинів агресії проти України" - Кулеба

Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що необхідно створити спеціальний трибунал для притягнення керівництва Росії до відповіді за злочини проти України.

Про це міністр закордонних справ заявив під час виступу на першій Міжнародній конференції з цього питання у Литві. 

"Нам потрібен спеціальний трибунал для злочинів агресії проти України, щоб закликати російське керівництво до відповіді. Учора я виступив на першій Міжнародній конференції з цього питання у Вільнюсі. Дякую організаторам і повторюю свій заклик підтримати створення Трибуналу", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, як шукатимуть воєнних злочинців РФ, щоб притягти до відповідальності.

Читайте також:

Новий світовий лад. Гаряча дискусія з дипломатами - "Нічна варта"

Новий світовий лад. Гаряча дискусія з дипломатами - "Нічна варта"
Наступна публікація