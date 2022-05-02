"Нам потрібно більше і швидше": Зеленський подякував Заходу за підтримку у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи задоволений діями західних партнерів під час повномасштабного російського вторгнення.
Глава держави наголосив, що Україна в умовах війни з Росією потребує більшої та швидшої допомоги з боку західних країн, але, безумовно, він вдячний за те, що наша країна вже отримала.
Про це він сказав під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.
"Я як президент країни, яка воює, повинен вам сказати - нам потрібно більше і нам потрібно швидше. Але я вдячний за те, що в нас є. І до речі, я дуже вдячний за допомогу вашій державі. І ще раз хочу наголосити, що Греції також непросто. Це непростий вибір допомагати Україні, але я вдячний за це", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 2 травня, українські захисники збили російський безпілотник, який вів повітряну розвідку над містом.
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