"Нам потрібно більше ППО від партнерів": Зеленський відреагував на нічну атаку по Одесі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Одесі. Окупанти влучили у житловий будинок.

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "Шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!" - написав президент.

Зеленський також зазначив, що нам потрібно більше ППО від партнерів.

"Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", - додав він.

Що відомо про атаку по Одесі

У ніч проти 2 березня російський ударний дрон влучив в Одесі у девʼятиповерхівку, обваливши один підїʼзд.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, загинули двоє людей і ще вісім поранені — серед них одна дитина і вагітна жінка. Це дані на 8:00.

Зруйновано 18 квартир. Рятувальники на місці розбирають завали. Зранку з-під завалів дістали чоловіка - він живий.

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