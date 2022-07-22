Нам потрібно більше зброї, щоб завершити війну до зими - Єрмак

Очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що для України необхідно вчасно отримувати ту допомогу, про яку ми просимо.

Єрмак наголосив, що інакше війна в Україні стане ще більш важкою.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Україна протистоїть росії вже 5 місяців. Ми не злякалися і продемонстрували всьому світу, що можемо перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій. Важливо, щоб вся допомога, про яку ми просимо, надходила вчасно. Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою", - наголосив Єрмак.

Очільник ОП зазначив, що США дуже допомагають Україні, за що ми дуже вдячні.

"Але американці мають розуміти, що сьогодні вони інвестують у боротьбу за свободу. Також незалежна Україна - це великий ринок, де американському бізнесу завжди раді. Окрім цього, перемога України забезпечить безпеку інших держав, країн НАТО", - написав Єрмак.

Він наголосив: "Якщо ми не вистоїмо, то вже американським солдатам доведеться воювати проти рф за свободу інших, наприклад, країн Балтії".

Нагадаємо, Велика Британія найближчими тижнями відправить до України десятки артилерійських установок, сотні безпілотників і тисячі протитанкової зброї. Так, до України прибудуть понад 20 самохідних установок M109 калібру 155-мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105-мм.

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