"Нам потрібно переломити їх": Зеленський розповів про ситуацію на передовій

Ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін.
Росіяни продовжують обстрілювати Україну, проте ЗСУ знищують наступальний потенціал загарбників.
Про це Володимир Зеленський сказав 4 липня під час свого традиційного звернення до українців.
"Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це важке завдання, це потребує часу й надлюдських зусиль. Але у нас немає альтернативи – це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", – сказав президент.
Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов наголосив, що в Росії триває процес вибору "наступника" Путіна.
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