"Нам потрібно зробити ривок": аеророзвідник про боротьбу з дронами на оптоволокні

Дрон

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Сьогодні найбільшою проблемою і складністю є дрони на оптоволокні. Боротися проти них способу немає.

Про це сказав політик, громадський активіст, військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко.

“Але нам потрібно здійснити врешті-решт якийсь фундаментальний ривок, а не просто очікувати, що хтось у гаражі збере засіб протидії дронам або зі штучним інтелектом, або на оптоволокні. Є якісь заготовки щодо засобів протидії, але вони стосуються інших видів озброєння. Та їх можна переналаштувати (для протидії дронам) і ними якось там працювати. Але конкретно під цю задачу (протистояти дронам, які не працюють у радіоелектронному просторі) ще у людства немає відповідей, немає ефективних виходів із ситуації”, — зазначив він.

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Якби наша країна мала достатню свідомість, щоби боротися за своє виживання цілеспрямовано, системно, то роки два тому потрібно було почати розробляти такі системи.

“У нас тут купа якихось державних інституцій є. Їм потрібно було би запропонувати вибір: або вас ліквідуємо, припинимо фінансувати, або ви нам підготуйте якісь рішення. Маю на увазі в тому числі і Академію наук, це було би для них якраз тестом. Бо виглядає так, що вони тягнуть гроші з бюджету, але це не приносить жодного толку. Принаймні така моя думка. Не слід очікувати, що, наприклад, Мінцифри роздасть по $100 тис. грантів 20 компаніям, аби вони щось придумали. Такого не буде, бо це завдання рівня держави Україна, або корпорації Rheinmetall”, — пояснив Луценко.

Раніше Луценко наголосив, що проблема з безпілотниками в Україні, зокрема відсутність уніфікованих дронів, пов’язана з тим, що держава усунулася від цієї галузі. Тому усю роботу щодо розробки БпЛА формують хаотично бізнес, волонтери, фонди і самі військові.