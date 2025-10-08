"Нам рознесуть усю залізницю": експерт б'є на сполох через нову смертельну тактику Росії

"Укрзалізниця"

Росія змінила тактику та почала цілеспрямоване полювання на українські локомотиви, без яких залізниця може зупинитися. Потрібно негайно реагувати на нові виклики, інакше наслідки можуть бути катастрофічними.

Про це пише військовий експерт з РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Російські війська знайшли ахіллесову п’яту української залізниці. Вони більше не зосереджуються на ударах по вантажних вагонах, які не є важливою ціллю, чи по залізничному полотну, яке можна швидко відремонтувати. Нова ціль — це локомотиви.

«Я вже писав кілька разів — полювання буде саме за локомотивами, без них залізниця зупиниться», — наголосив експерт.

Він оприлюднив відео, на якому видно, як росіяни відстежують рух українського локомотива, а потім, виявивши місце його стоянки, завдають удару. Це свідчить про системну роботу ворога, спрямовану на параліч української військової та цивільної логістики.

Фахівець підкреслює, що пасивна оборона в таких умовах неприпустима. За його даними, атакований на відео локомотив не був у захищеному місці, хоча мав таку можливість.

«Цей локомотив повинен був заїхати до укриття, а не очікувати удару. Якщо ми не будемо швидко реагувати на нові виклики противника, все буде сумно», — заявив Бескрестнов.

На думку експерта, кожен локомотив має використовувати спеціальні укриття, щоб унеможливити його виявлення і знищення ворогом під час стоянки.

«Я сподіваюся, що зустріч з керівництвом „Укрзалізниці“ у мене відбудеться вже цього тижня. Бо якщо нічого не робити, нам рознесуть усю залізницю», — резюмував він.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що РФ посилила атака на об’єкти енергетики. За його словами, зараз росіяни атакують уже те, що не атакували 2022-го, зокрема інфраструктуру атомної енергетики. 2022–2023 років ворог фактично вибив теплову електроенергетику.