"Нам соромно": росіяни виконали гімн України біля свого посольства в Гаазі (фото, відео)

Учасники мітингу також вигукували "Героям слава!"

У центрі Гааги 5 березня на мітинг проти режиму Путіна та війни в Україні зібралося кілька сотень протестувальників. Серед них були українці, нідерландці, росіяни та громадяни інших країн.

Про це повідомляє Укрінформ.

Багато учасників акції були одягнені у синьо-жовті кольори. Вони закликали Нідерланди зупинити будь-який бізнес з Росією, а також діяти рішуче, щоб зупинити війну. Зазначається, що під стінами посольства РФ росіяни вигукували "Героям слава!" та виконали гімн України.

"Нам соромно. Бажаємо, щоб Україна трималася та, звісно, ­– перемогти", ­– розповіла росіянка Анастасія.

Під час своїх виступів мітингувальники наголошували, що мають рідних в Україні, за яких дуже переживають, а також закликали росіян не зважати на залякування та виходити з протестами в РФ з вимогою зупинити війну.

"Я відчуваю злість за те, що одна людина своїм рішенням зруйнувала життя в багатьох країнах. Він позбавив майбутнього, погрожує всьому світу. Я зовсім не розумію, навіщо це потрібно. Я дивлюся на фотографії, читаю новини і не можу уявити, щоб хтось у здоровому глузді міг припустити, що це все колись станеться", ­– сказала росіянка Світлана.