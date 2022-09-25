"Нам усім потрібно пережити цю зиму": Зеленський про удари Росії по електромережі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зиму, що "стане викликом" не лише для України, адже Росія може завдати ударів по електромережі країни.

Про це президент сказав в інтерв'ю CBS News.

"Нам усім потрібно пережити цю зиму. Це найскладніша зима. І я переконаний, що якщо говорити про Україну, то ви бачите, що відбувається. Вони блокували порти, щоб наше зерно не йшло в Африку, Азію, деякі країни Європи, щоб створити там хаос, політичний хаос і голод. Вони хочуть викликати голод", – зазначив Зеленський.

Він додав, що друга криза, яку створила Росія, – енергетична.

"Вони створили її перед повномасштабним вторгненням. Світ не має права слухати неправдиві наративи Росії. Мовляв, через війну та санкції подорожчають енергоносії. Це неправда. Пам’ятайте, до повномасштабного вторгнення Росія це вже робила. Росія це зробила, і ціни на енергоносії були завищені", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що українці не бояться викликів.

"Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни - ред.) не змушували інші країни, Сполучені Штати Америки та Європу страждати. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії та відкритий світ", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що в Україні – 15 електростанцій, 15 блоків.

"І вони зрозуміли, що ми будемо експортувати свою електроенергію до Європи. Це означає, що у Європі буде великий обсяг, достатній обсяг, але й ціна буде іншою. Тому європейцям це не зашкодить, і європейці будуть задоволені, і лідери в Європі про це знають. А потім вирішили атакувати нашу АЕС. Зараз відключили, шість блоків із 15 не працюють, але електроенергії в країні вистачає. Тож ми бачимо, що 1/3 наших можливостей може працювати на Європу прямо зараз. Ось що робить Росія. Так, звичайно, зима буде дуже важкою", - додав президент.

Нагадаємо, окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тоді ж і були підписані документи про входження "ДНР" до складу Росії.

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