"Нам вдалося стабілізувати ситуацію" – Залужний розповів Міллі про переваги HIMARSів

За словами Залужного, ситуація на фронті складна, але повністю контрольована

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Про це він сказав у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Залужний поінформував свого американського колегу про оперативну ситуацію на фронті.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Важливим чинником, що сприяв утриманню українськими захисниками оборонних рубежів і позицій, Залужний назвав вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива.

За словами головнокомандувача ЗСУ, напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони з генералом Міллі "синхронізували запити української сторони".

Нагадаємо, що чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.

Раніше у Пентагоні заявили, що "HIMARSи працюють та суттєво впливають на хід війни в Україні".

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