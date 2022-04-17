"Нам вдалося зламати плани окупантів": військовий очільник Києва розповів про наміри РФ захопити столицю

Ворог планував посіяти паніку серед населення.
Ворог розраховував на швидке захоплення аеродромів, основних центрів ухвалення рішення держави.
Про це в інтерв’ю виданню "Вечірній Київ" повідомив військовий очільник Києва Микола Жирнов.
За його словами, на початку вторгнення Росії в Україну окупанти поклали застосування сил спеціального призначення РФ.
“Ворог розраховував на швидке захоплення аеродромів, основних центрів ухвалення рішення держави. Планував посіяти паніку серед населення і у такий спосіб створити умови для просування сухопутного угрупування та заволодіння Києвом. Але завдяки вчасному реагуванню сил оборони, професійним діям наших військових, ці сили нейтралізували, а деякі були знищені та захоплені у полон. Так нам вдалося зламати плани окупантів”, - наголосив Микола Жирнов.
Нагадаємо, що у Києві та області змінили тривалість комендантської години.
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