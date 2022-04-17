"Нам вдалося зламати плани окупантів": військовий очільник Києва розповів про наміри РФ захопити столицю

"Нам вдалося зламати плани окупантів": військовий очільник Києва розповів про наміри РФ захопити столицю

Ворог планував посіяти паніку серед населення.

Ворог розраховував на швидке захоплення аеродромів, основних центрів ухвалення рішення держави.

Про це в інтерв’ю виданню "Вечірній Київ" повідомив військовий очільник Києва Микола Жирнов.

За його словами, на початку вторгнення Росії в Україну окупанти поклали застосування сил спеціального призначення РФ.

Також читайте Жирнов повідомив, кому поки що не варто повертатися до Києва

“Ворог розраховував на швидке захоплення аеродромів, основних центрів ухвалення рішення держави. Планував посіяти паніку серед населення і у такий спосіб створити умови для просування сухопутного угрупування та заволодіння Києвом. Але завдяки вчасному реагуванню сил оборони, професійним діям наших військових, ці сили нейтралізували, а деякі були знищені та захоплені у полон. Так нам вдалося зламати плани окупантів”, - наголосив Микола Жирнов.

Нагадаємо, що у Києві та області змінили тривалість комендантської години.

Читайте також: