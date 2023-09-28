"Нам війна не потрібна": Кулеба висловився про відносини з Польщею на тлі заборонни на ввезення українського зерна

У нашої держави немає іншого вибору, окрім як вийти із цієї кризи.

Україна не має наміру вступати у “зернову війну” з Польщею на тлі ситуації, пов’язаною із забороному експорту українського зерна.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як зазначається, у нашої держави немає іншого вибору, окрім як вийти із цієї кризи. “Емоції”, пов’язані із забороною на ввезення українського зерна, Кулеба пов’язав з парламентськими виборами в Польщі.

"До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підійматися. Але ми налаштовані на конструктив. Ми працюємо з Європейською комісією. Ми передали Польщі чіткі сигнали про нашу налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації. Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж", — наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що приклади відносин України з Болгарією та Румунією показали, що “немає нерозв’язаних проблем”. Водночас, спочатку було п’ять країн, які ввели обмеження на ввезення українського зерна.

"Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а решта, три країни, не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", — додав глава МЗС.

При цьому Кулеба запевнив, що у Києва є бажання знайти подібні рішення.

Нагадаємо, що Румунія не запроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції, зокрема зерна, як Польща чи Словаччина та Угорщина, адже вважає, що державі потрібно допомагати, поки не закінчиться війна.

Читайте також: