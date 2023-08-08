"Нам є чим бити": Данілов розповів, якою зброєю Україна атакуватиме території Росії

Секретар Ради національної безпеки оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має зброю власного виробництва, щоб завдавати ударів по території Росії. А зброя, яку надають партнери, необхідна для звільнення окупованих територій.

Про це пише "Громадське радіо".

"Нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - сказав він.

Данілов також зауважив, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов говорив, що Україна продовжить завдавати удари по військовим об'єктам Росії.

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