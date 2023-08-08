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"Нам є чим бити": Данілов розповів, якою зброєю Україна атакуватиме території Росії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Нам є чим бити": Данілов розповів, якою зброєю Україна атакуватиме території Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, якою зброєю Україна атакуватиме території Росії. / Фото: Associated Press

Зброю, яку ЗСУ отримають від партнерів, використовують для звільнення окупованих територій.

Секретар Ради національної безпеки оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має зброю власного виробництва, щоб завдавати ударів по території Росії. А зброя, яку надають партнери, необхідна для звільнення окупованих територій.

Про це пише "Громадське радіо".   

"Нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - сказав він.

Данілов також зауважив, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов говорив, що Україна продовжить завдавати удари по військовим об'єктам Росії.

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Дата публікації
Перегляди
710
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