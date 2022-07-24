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"Нам жаль український народ": Лавров ошелешив новою заявою

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"Нам жаль український народ": Лавров ошелешив новою заявою

Фото: Associated Press

Голова МЗС Росії Сергій Лавров відверто заявив, що країна-окупантка хоче повалити законно обрану владу в Україні.

Путінський прихвостень заявив, що "йому жаль український народ, який заслуговує на краще" та пообіцяв, що "Росія допоможе українцям повалити антинародний та антиісторичний київський режим", який засів у Лаврова в голові. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Міністр країни, яка щодня вбиває українців та знищує українські міста ракетними ударами, раптово заявив, що "йому жаль українців та української історії". 

"Нам жаль український народ, який заслуговує на краще. Нам жаль українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму та тих, хто його підтримує, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії", - заявив міністр держави-окупантки. 

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров побідкався, бо нібито Україна не хоче домовлятись з Росією. Керівник російської дипломатії також обурився на те, що Україна планує перемогти країну-агресорку у війні. 

Також  в ніч проти 24 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу в місті оголосили о 03:43, вона тривала 46 хвилин. Російські військові завдали ударів по місту.

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