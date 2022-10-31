Намагалася влаштувати проникнення ДРГ: в Миколаєві на 15 років засудили зрадницю

В Україні до 15 років засудили жінку, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва.

15 років за ґратами проведе зрадниця, яка намагалася влаштувати проникнення ворожої ДРГ до Миколаєва. Її затримали в ході спецоперації української контррозвідки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, жінка спостерігала за місцями дислокації українських військових: за блокпостами та укріпрайонами міста Миколаєва.

“Також зловмисниця підшукала квартиру, яку учасники ворожої групи мали використовувати як свою конспіративну “базу” для планування і підготовки подальших диверсій. Для маскування злочинних дій ворожа поплічниця орендувала житло на власне ім’я, а гроші на це отримала від своїх російських “кураторів”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що від “кураторів” жінка отримала 50 тисяч гривень. Правоохоронці встановили і “зв’язкового”, з яким вона спілкувалася під час підготовки проникнення ДРГ у місто.

“Ним виявився її знайомий, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Херсоні. Саме через нього спецслужби рф вийшли на зрадницю і запропонували їй конфіденційне співробітництво. Під час обшуків за місцем проживання російського агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом”, - підкреслили у СБУ.

За це жінку засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області у будинку прогримів вибух.

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