Намагались атакувати критичну інфраструктуру: ЗСУ збили чотири "шахеди" та "Орлан-10"

У суботу ввечері, 11 лютого, українські військові знищили чотири "шахеди" та "Орлан-10", яким ворог хотів атакувати критичні об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

"Як і зазвичай, пуски "шахедів" здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Від 18:40 по 21:30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено 4 ударних дрони-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на цьому напрямку, військові знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 900 окупантів. За час повномасштабної війни РФ вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.

Читайте також: