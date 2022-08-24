"Намагались вивести з себе, ледь не доходило до бійки" - Арахамія про маніпуляції росіян під час переговорів

Росіяни постійно вели розвідку, робили психологічні портрети делегації з України.

Про це очільник української делегації на переговорах з Росією розповів під час інформаційного телемарафону.

"Нас було там п’ять чи шість людей, які сиділи за столом, в них теж було п’ять чи шість людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось з них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає", - пригадав Арахамія.

Окрім цього, росіяни вдавалися до провокацій, виводили з рівноваги українську делегацію, щоб отримати перевагу. За його словами, було важко стримувати емоції, декілька разів українська сторона брала перерву, коли бачили, що зараз може початись лайка чи бійка.

"У нас війна, люди гинуть, дуже важко стримати емоції. Ми декілька разів ставали зі столу в різні раунди перемовин, коли ми бачили, що зараз може початись лайка чи бійка. Я брав тайм-аут, казав "стоп", йшли в бекрум, ми там сиділи, спілкувались, казали, що не можна давати перевагу емоціям", - розповів він.

Тепер же успіх на переговорах з РФ залежить від здобутків на фронті.

"Перший етап ми точно перемогли, вони це визнають, зараз у нас йде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить від успіхів Збройних Сил, як тільки будуть успіхи, я думаю, що переможемо і в другому етапі", - підсумував він.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що він хоче найближчим часом організувати зустріч Зеленського та Путіна.

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