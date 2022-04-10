Намагалися втекти від війни за кордон: серед 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків є загиблі - ДПСУ

Намагалися втекти від війни за кордон: серед 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків є загиблі - ДПСУ

Військовозобов'язані українські чоловіки, які тільки способи для втечі не придумують, аби не йти на фронт воювати.

Тікаючи з України, військовозобов’язані ризикують не лише свободою, а власним життям. Серед 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків, які втікали від війни, є загиблі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зазначають, що частина військовозобов’язаних чоловіків, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають.

Українські прикордонники розповідаю, що для втечі з України чоловіка шукають різні способи. Так, є й ті, які намагаються підкупити прикордонників. Ще інша частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей.

"Тож більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних". Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють українські прикордонники, останнім часом правоохоронці виявляють тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

Нагадаємо, в Маріуполі український прикордонник пожертував власним життям заради України. Він підірвав себе, аби не здати позицію російським загарбникам.

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