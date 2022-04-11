Намагалися заплатити рублями: у Росії стався дефолт за своїм зовнішнім боргом

Вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало вимог по конкретному зобов'язанню, але не по всьому своєму обов'язку.
У країні-агресорі стався дефолт за своїм зовнішнім боргом. Власникам облігацій Росія запропонувала виплати у рублях, а не в доларах.
Дефолт у РФ підтвердили в адміністрації Президента США Джо Байдена.
Зазначається, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом. Водночас CNN пише, що Кремль намагався заплатити у рублях за дві номіновані у доларах облігації.
"Це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні сумам, що спочатку належали", - зазначають у виданні.
Вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало вимог по конкретному зобов'язанню, але не по всьому своєму обов'язку.
“Москва має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу та відсотків, але рейтингове агентство S&P заявило, що не очікує, що конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її “готовність та технічні можливості дотримуватися умов своїх зобов'язань”. Повний валютний дефолт стане першим у Росії більш як за сторіччя”, - додали у CNN.
Нагадаємо, що від початку 2022 року іноземні компанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали.
Читайте також:
- Буде декілька тижнів дуже важких боїв: Арестович про ситуацію на Сході
- "Миколаїв не здамо": Кім розповів про проблеми в області і що йому сниться у час війни
- На Донеччині російські окупанти під час артобстрілу пошкодили 30 житлових будинків: є постраждалі