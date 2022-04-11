Намагалися заплатити рублями: у Росії стався дефолт за своїм зовнішнім боргом

Вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало вимог по конкретному зобов'язанню, але не по всьому своєму обов'язку.

У країні-агресорі стався дефолт за своїм зовнішнім боргом. Власникам облігацій Росія запропонувала виплати у рублях, а не в доларах.

Дефолт у РФ підтвердили в адміністрації Президента США Джо Байдена.

Зазначається, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом. Водночас CNN пише, що Кремль намагався заплатити у рублях за дві номіновані у доларах облігації.

"Це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні сумам, що спочатку належали", - зазначають у виданні.

Вибірковий дефолт оголошується, коли підприємство не виконало вимог по конкретному зобов'язанню, але не по всьому своєму обов'язку.

“Москва має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу та відсотків, але рейтингове агентство S&P заявило, що не очікує, що конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її “готовність та технічні можливості дотримуватися умов своїх зобов'язань”. Повний валютний дефолт стане першим у Росії більш як за сторіччя”, - додали у CNN.

Нагадаємо, що від початку 2022 року іноземні компанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали.

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