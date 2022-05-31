Спробують відновити наступ: Жданов розповів, що відбувається на Ізюмскому напрямку

На Ізюмскому напрямку російські окупанти зупинилися і наступ зараз не продовжують. Але поновити атаки вони можуть згодом.

Про це в етері телеканалу ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Зараз військові РФ перегруповуються, намагаються змінити військові частини і батальйонно-тактичні групи для того, щоб спробувати відновити наступ. Там все зупинено: від Ізюму в напрямку Слов’янська. Вони відкатилися на вихідні позиції з метою поновити наступ на Слов'янськ”, - зазначив Олег Жданов.

Він також додав, що якщо у окупантів буде успіх у Слов’янську, під загрозою опиниться Запорізький напрямок та Краматорськ.

“Наскільки я розумію, наші війська проводять в Запорізькій області контрнаступальні дії для того, щоб окупанти не могли розпочати наступальни дії з боку Пологів”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів. Понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету.

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