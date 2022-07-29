"Намагатимуться зберегти імпульс": в ISW попередили про загарбницькі плани окупантів щодо Харкова і Бахмута

Російські війська можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій на місто Харків.

На Донецькому напрямку окупанти, імовірно, намагатимуться отримати вигоду з останніх незначних досягнень на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Є ймовірність, що російські війська зменшують спроби взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті.

Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили можуть применшувати значення спроб взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті, але про це ще рано говорити. Російські війська продовжували просуватися на північ до Бахмута з недавно захоплених позицій в районі Новолуганського і Вуглегірської ГЕС, а також просувалися в південно-західному напрямку по шосе Т1302 з недавно захоплених позицій в Берестові", - йдеться в повідомленні.

В ISW, кажуть, що російські війська намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не зробили жодного підтвердженого просування до міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня.

Таким чином, російське командування, ймовірно, намагатиметься зберегти імпульс навколо Бахмута. Малоймовірно, що російські війська візьмуть сам Бахмут, незважаючи на нещодавнє поступове просування в його напрямку.

Нагадаємо, уночі після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

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