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Намагаються вийти на адміністративні кордони: Арестович розповів, що відбувається на Херсонському напрямку

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Намагаються вийти на адміністративні кордони: Арестович розповів, що відбувається на Херсонському напрямку

Евакуація з Херсонської області / facebook.com/OleksandrVilkul

Російськи окупанти продовжують намагатися вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Однак їм це не вдається. 

Про це повідомив речник Офісу президента Олексій Арестович.

“Завдяки гарному і дуже ефективному сполученню наших розвідувальних засобів, а також засобів ураження авіацією та артилерією ми наносимо дуже вдалі удари по місцям скупчення противника, по його командным пунктам, по складах боєприпасів. Що ефективно дозволяє зривати йому темпи наступу, уповільнювати і на деяких ділянках зупиняти”, - наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти оглядають будинки і шукають українських силовиків.

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