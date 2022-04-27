Намагаються вийти на адміністративні кордони: Арестович розповів, що відбувається на Херсонському напрямку

Російськи окупанти продовжують намагатися вийти на адміністративні кордони Херсонської області.
Однак їм це не вдається.
Про це повідомив речник Офісу президента Олексій Арестович.
“Завдяки гарному і дуже ефективному сполученню наших розвідувальних засобів, а також засобів ураження авіацією та артилерією ми наносимо дуже вдалі удари по місцям скупчення противника, по його командным пунктам, по складах боєприпасів. Що ефективно дозволяє зривати йому темпи наступу, уповільнювати і на деяких ділянках зупиняти”, - наголосив Олексій Арестович.
Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти оглядають будинки і шукають українських силовиків.
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