"Намагався купити нирку для доньки": у Великій Британії засудили сенатора від Нігерії

Постраждалий нічого не знав про операцію та пов'язані з нею ризики.

У Великій Британії сенатора від Нігерії визнали винним у спробі купити органи для своєї дочки.

Про це пише "BBC News".

Зазначається, що центральний головний суд у Лондоні визнав високопоставленого нігерійського політика, його жінку та медичного "посередника" винними у торгівлі людськими органами.

За даними звернення, юнака, вуличного торговця з Лагоса, привезли до Лондона, щоб витягти з нього нирку для подальшої трансплантації в лондонській клініці Royal Free Hospital.

"Така операція коштує близько 90 тис. євро, однак самому чоловіку запропонували лише 8 тисяч доларів, а також пообіцяли допомоги з працевлаштуванням у Британії.

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За словами прокурорів, обвинувачені намагалися переконати персонал лікарні, що чоловік добровільно готовий віддати її нирку, оскільки він тяжко хворий та потребує щоденного діагнозу.

Донорство нирки у Великій Британії вважається законним, утім, за умови якщо воно добровільне, в іншому разі - це кримінальна відповідальність.

Під час бесіди з потенційним донором доктор Пітер Дюпонт, консультант лікарні, де повинна була відбутися трансплантація, з'ясував, що той нічого не знає про операцію і пов'язані з нею ризиками. В результаті трансплантація була скасована.

"Лікарі пояснили мені, що я занадто молодий для такої операції", - розповів він поліцейським.

Нагадаємо, у Канаді жінці ледь не ампутували ногу після гучної вечірки.