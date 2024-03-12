Намагався отруїти командування ЗСУ: затримано військового-зрадника – фото, відео

Військова контррозвідка запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті.

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу Збройних сил України в Запорізькій області. Зловмисником виявився військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для вчинення злочину зрадник планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

У ході розслідування СБУ встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

Листування військового-зрадника з агентом ФСБ РФ / Фото: Служба безпеки України

Листування військового-зрадника з агентом ФСБ РФ / Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, зрадник був завербований через своїх батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка просто з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої катівні.

"Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, і вимагали, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері", - розповіли правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ і зливав розвіддані з-під Бахмута.

Читайте також провідні новини дня: