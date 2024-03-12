Намагався отруїти командування ЗСУ: затримано військового-зрадника – фото, відео

Військова контррозвідка запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті.
Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу Збройних сил України в Запорізькій області. Зловмисником виявився військовослужбовець ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Для вчинення злочину зрадник планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.
У ході розслідування СБУ встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.
За даними слідства, зрадник був завербований через своїх батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.
Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка просто з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої катівні.
"Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, і вимагали, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері", - розповіли правоохоронці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ затримала агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ і зливав розвіддані з-під Бахмута.
Читайте також провідні новини дня:
- Росія готується до масованого ракетного удару: Жданов назвав ймовірну дату
- Бронювання від мобілізації за гроші: кому хочуть дати шанс відкупитися
- Туск втрачає контроль над протестами фермерів: чого Україні очікувати від поляків та до чого тут Росія