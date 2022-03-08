Намагався "перевзутися": мер Перемишля вручив "другу" Путіна символічну футболку (відео)

Бакун нагадав Сальвіні, як він підтримував політику президента країни-агресорки.

Лідер італійської ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні, якого називають "другом Путіна", прибув до Перемишля з гуманітарною місією для українських біженців, проте його не зустріли там тепло.

На спільній пресконференції з Сальвіні мер Перемишля Войцех Бакун присоромив італійця та подарував йому футболку з зображенням президента країни-агресорки.

На початку свого виступу Бакун наголосив, що місцева влада співпрацює з багатьма організаціями Італії та отримує велику допомогу від громадян Італії.

"Ми хочемо висловити глибоку повагу до них, до всіх компаній і організацій, які нас підтримують", - сказав він.

Тоді мер Перемишля звернувся до Сальвіні.

"У мене є для нього подарунок, я хотів би, щоб сенатор вирушив на кордон або в один із центрів для біженців у цій футболці", - сказав Бакун, витягнувши білу футболку із зображенням Путіна та написом "Армія Росії".

Варто зазначити, що у схожій футболці Сальвіні був сфотографований у минулому біля Кремля.

Мер Перемишля намагався віддати футболку італійцеві, але той її не прийняв. Відео інциденту стало вірусним у мережі.

Bad adventure for Matteo Salvini at the Ukrainian-Polish border:



the mayor of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by the leader of the League in the European Parliament a few years ago: "No respect for you"



( @SimoneAlliva)



pic.twitter.com/rniXmeadBO — Marco Bresolin (@marcobreso) March 8, 2022

Нагадаємо, Сальвіні засудив російське вторгнення до України, що означає помітну зміну в його політичній риториці. У 2014 році італійський політик підтримав російську анексію Криму, яку західні уряди визнали незаконною.

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