Намагався порушити логістику та уповільнити контрнаступ ЗСУ: в Миколаєві затримали агента Росії

Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці.

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах Миколаєва.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, чоловік займався підготовкою серії повітряних ударів з боку російських окупантів по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону. Армія РФ таким чином намагалася порушити логістику забезпечення українських військових, залучених до контрнаступальний операцій.

“Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Щоб отримати розвіддані зловмисник виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ. Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників. Крім того, фігурант відслідковував і передавав агресору наслідки ракетних ударів рф по цивільній інфраструктурі регіону”, - розповіли в СБУ.

Сам же чоловік був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

“Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми”, - додали у СБУ.

Нагадаємо, що Росія відправила в Чорне море корвет для блокади торгових суден.

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