Намагався розпиляти: на Полтавщині місцевий мешканець підірвався на боєприпасі (фото)

Намагався розпиляти: на Полтавщині місцевий мешканець підірвався на боєприпасі (фото)

На Полтавщині місцевий мешканець намагався розпиляти боєприпас, проте стався вибух.

Чоловіка госпіталізували в лікарню з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, інцидент стався в місті Горішні Плавні. Там 40-річний чоловік в підсобному приміщенні намагався розпиляти вибухонебезпечний предмет. Проте в якийсь момент він здетонував. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

У постраждалого травми середньої тяжкості.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі досліджують обставини події”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів.

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