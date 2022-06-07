Намагався розпиляти: на Полтавщині місцевий мешканець підірвався на боєприпасі (фото)

На Полтавщині місцевий мешканець намагався розпиляти боєприпас, проте стався вибух.
Чоловіка госпіталізували в лікарню з тілесними ушкодженнями.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, інцидент стався в місті Горішні Плавні. Там 40-річний чоловік в підсобному приміщенні намагався розпиляти вибухонебезпечний предмет. Проте в якийсь момент він здетонував. Чоловік отримав тілесні ушкодження.
У постраждалого травми середньої тяжкості.
“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі досліджують обставини події”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині за три дні знайшли понад 350 одиниць боєприпасів.
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