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Намагався розпиляти снаряд: у Херсоні від вибуху загинув чоловік

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Намагався розпиляти снаряд: у Херсоні від вибуху загинув чоловік

У Херсоні чоловік намагався розпиляти снаряд: він загинув від вибуху. / Фото: Суспільне

У Херсоні загинув чоловік, який намагався самостійно розібрати боєприпас.

У Херсоні загинув 59-річний чоловік, який намагався самостійно розібрати боєприпас.  

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що, ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Боєприпас здетонував, через що чоловік отримав поранення, несумісні з життям. 

"Нагадую, що розмінування територій – це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських", - наголосив Прокудін.

Нагадаємо, ЗСУ знищили С-400, з якої окупанти атакували Краматорськ.

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