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Намагався врятувати людей з-під обстрілів РФ: на війні загинув волонтер з Данії – фото

Намагався врятувати людей з-під обстрілів РФ: на війні загинув волонтер з Данії – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Намагався врятувати людей з-під обстрілів РФ: на війні загинув волонтер з Данії – фото

Волонтер-парамедик з данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон / Фото: Facebook

На фронті загинув волонтер-парамедик, який приїхав до України з Данії.

На війні в Україні загинув волонтер-парамедик Оскар Александер Коксвік Йоганссон з Данії, який намагався врятувати людей під час обстрілу російських окупантів.  

Про це повідомило Українське душпастирство Української греко-католицької церкви в Данії.

"Від початку широкомасштабної війни Росії проти України, Оскар, не вагаючись, почав активно допомагати українцям. Робив те, що вважав за потрібне: від транспортування машини швидкої допомоги та іншого медичного обладнання до рятування життя на найбільш небезпечних ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.

Волонтер-парамедик з данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон / Фото: Facebook / ©
Волонтер-парамедик з данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон / Фото: Facebook

Перед тим, як поїхати в Україну, він охрестився в церкві Святого Ансґара, що у Копенгагені, а місцевий священник став його хрещеним батьком. Він і проведе заупокійне богослужіння у цій церкві у п’ятницю 13 жовтня об 11:00. 

В УГКЦ закликали українську громадськість взяти участь богослужінні.

Там також додали, що в Україні проведуть кремацію волонтера, а коли прах привезуть до Данії (приблизно за 3-4 тижні), тоді похоронять на кладовищі без участі широкого кола осіб. 

Нагадаємо, в Україні знайшли тіло добровольця з Британії, який зник місяць тому (подробиці).

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Дата публікації
Перегляди
557
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