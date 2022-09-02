Намагався врятуватися, а снаряд РФ поцілив поряд з авто: на Дніпропетровщині сталася трагедія (фото)

Вночі російська армія вдарила по Дніпропетровській області з "Градів".

На Дніпропетровщині стався трагічний випадок: у Нікопольському районі 56-річний чоловік намагався врятуватися від російського обстрілу та їхав із села. Однак ворожий снаряд поцілив поряд із його машиною.

Про це 2 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Постраждалого госпіталізували. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Також читайте Окупанти обстріляли 20 сіл та міст Запорізької області: гатили по цивільній інфраструктурі

Від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади. Внаслідок цього один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередачі.

Без світла залишилися понад дві тисячі людей, без води - майже п'ять тисяч. На місці працюють аварійні бригади.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія 2 вересня вдарила по Холодногірському району Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки утворилася величезна вирва.

СБУ затримала трьох фанатів "русского міра" на Дніпропетровщині

Читайте також: