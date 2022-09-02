Намагався врятуватися, а снаряд РФ поцілив поряд з авто: на Дніпропетровщині сталася трагедія (фото)

Вночі російська армія вдарила по Дніпропетровській області з "Градів".
На Дніпропетровщині стався трагічний випадок: у Нікопольському районі 56-річний чоловік намагався врятуватися від російського обстрілу та їхав із села. Однак ворожий снаряд поцілив поряд із його машиною.
Про це 2 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Постраждалого госпіталізували. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади. Внаслідок цього один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередачі.
Без світла залишилися понад дві тисячі людей, без води - майже п'ять тисяч. На місці працюють аварійні бригади.
Нагадаємо, російська армія 2 вересня вдарила по Холодногірському району Харкова ракетою С-300. Внаслідок атаки утворилася величезна вирва.
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