"Намагаємося встигнути врятувати живих": окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ

Багато багатоповерхівок зруйновано.
У середу вранці, 30 березня, російські окупанти обстріляли Лисичанськ у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Як повідомлялося, протягом ночі армія Російської Федерації завдавала вогневих ударів по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Золотому, що в Луганській області. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів шістьох жителів Кремінної і Рубіжного. Українські військові відбили чоти атаки російських окупантів. Знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату.