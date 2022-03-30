"Намагаємося встигнути врятувати живих": окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ

У середу вранці, 30 березня, російські окупанти обстріляли Лисичанськ у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, обстріл стався близько 06:30. Ворог країни-агресорки Росії з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська.

"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - йдеться у повідомленні Гайдая.