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"Намагаємося встигнути врятувати живих": окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ

Дата публікації
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2017
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"Намагаємося встигнути врятувати живих": окупанти з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ

Багато багатоповерхівок зруйновано.

У середу вранці, 30 березня, російські окупанти обстріляли Лисичанськ у Луганській області. 

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомлялося, протягом ночі армія Російської Федерації завдавала вогневих ударів по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Золотому, що в Луганській області. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів шістьох жителів Кремінної і Рубіжного. Українські військові відбили чоти атаки російських окупантів. Знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату.

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