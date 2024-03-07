"Намагається діяти за моделлю Авдіївки": генерал назвав три точки, які є метою противника

Маломуж розповів про план Росії з просування на фронті.

На меті російського командування захоплення Костянтинівки, Краматорська і в перспективі Слов’янська. Щодо засобів з просування, то ворог намагається діяти за моделлю Авдіївки, де вирішальний формат зіграли керовані авіабомби, безпілотники, артилерійські ракетні системи та спецназ.

Про це сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

"Зараз ця техніка залучається по Бахмуту, по Часовому Яру для того, щоб перерізати логістичні шляхи та далі розвивати наступ на Донеччині у напрямку до Костянтинівки, Краматорська, в перспективі Слов’янська. Це ті три точки, які є метою противника", — зазначив Маломуж.

За його словами, наразі російські війська намагаються вирішувати тактичні завдання на полі бою. Авіацію застосовують дуже обережно, лише під час вирішальних атак.

"За деякими нашими даними, російські пілоти вже відмовляються вилітати. Коли просування потрібно організувати дуже ефективно, окупанти використовують фосфорні бомби, навіть снаряди з хімічним наповненням подразнювальної дії для того, щоб нейтралізувати наших військовослужбовців на певний час. Це ще не пряма хімічна атака, але вона дуже ефективно діє безпосередньо на військових”, — зазначив генерал.

Він додав, що російські війська застосовують усі наявні засоби для того, щоб спробувати просунутися.

Нагадаємо, триває будівництво лінії оборони на Донеччині. Зокрема, йдеться про зведення оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами захід від Авдіївки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.