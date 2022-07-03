"Намагається максимально залякати нас": Жданов про погрози Лукашенка і чого варто очікувати

Олег Жданов прокоментував останні заяви Лукашенка, зокрема, так званий напад України на Білорусь.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який за останню добу "вибухнув" цілою низкою політичних заяв, починаючи від того, що закликав країни колишнього пострадянського простору об'єднуватися в Союзну державу і сказав, що поза ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку - ред.) вони не виживуть, що їм треба вступати і до військового союзу.

Про це військові експерт розповів на своєму Youtube-каналі.

"Дуже нагадує заклик "допоможемо нашим кочегарам, до топок, товариші". Тому що Лукашенко сам приклад не подає, не підписує документи, не підписує договір про об'єднання Білорусі та Росії, про вступ Білорусі до Союзної держави, але при цьому закликає всіх інших об'єднуватися", - заявив Жданов.

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Також Лукашенко погрожував застосуванням ядерної зброї, закликаючи Путіна дати йому ядерну бомбу, хоча потім зробив заяву абсолютно суперечливу, що ні він, ні Путін нікого не лякають у світі застосуванням ядерної зброї.

Лукашенко також заявив, що виявляється Україна ось-ось збирається напасти на Білорусь.

"Назвав об'єкти, до речі, об'єкти майже всі збіглися з тими, про які я говорив. Це Мозирський НПЗ, це аеродром, я так розумію, теж у Мозирі. Це Гомель, і ще один військовий аеродром, біля Гомеля. Що якщо там будуть удари з боку України, але нам нема чим вдарити туди на превеликий жаль. Ми нічим не дістаємо. Тож, напевно, нехай Лукашенко розслабитися, Україна не збирається нападати на Білорусь", - каже Жданов.

На думку експерта, самопроголошений президент Білорусі шукає причини оголошення війни. Або просто роблять політичні заяви для того, щоб "постаратися максимально залякати нас, щоб ми не надумали знімати війська з північного напрямку та посилювати свій східний напрямок".

Нагадаємо, Лукашенко пригрозив світові, але запевнив, що в Білорусі поки що немає ядерних складів.

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