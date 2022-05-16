"Намагається відновити наступ": у Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку противник, силами підрозділів зі складу 20 загальновійськової армії, здійснює доукомплектування та поповнення втрат.
Окупанти намагається відновити наступ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Як стало відомо, українські військові влучили у ворожі склади в місті Ізюм. Знищено значний запас боєприпасів.
У свою чергу окупанти на Донецькому напрямку здійснювали вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
“На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку населеного пункту Лиман, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, на Авдіївському напрямку військові злочинці РФ діяли в напрямку населеного пункту Суха Балка. Обстріляли українські військові позиції касетними боєприпасами.
“На Бахмутському напрямку противник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли. На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, успіху не мав”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що український підсанкційний завод хотів відновити постачання для "військової машини" Росії.
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