"Намагається відновити наступ": у Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

"Намагається відновити наступ": у Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку противник, силами підрозділів зі складу 20 загальновійськової армії, здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

Окупанти намагається відновити наступ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як стало відомо, українські військові влучили у ворожі склади в місті Ізюм. Знищено значний запас боєприпасів.

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У свою чергу окупанти на Донецькому напрямку здійснювали вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

“На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку населеного пункту Лиман, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, на Авдіївському напрямку військові злочинці РФ діяли в напрямку населеного пункту Суха Балка. Обстріляли українські військові позиції касетними боєприпасами.

“На Бахмутському напрямку противник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли. На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, успіху не мав”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що український підсанкційний завод хотів відновити постачання для "військової машини" Росії.

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