"Намагається виправдати імперіалістичні цілі Росії": аналітики оцінили останні заяви Путіна щодо війни

Президент Росії Володимир Путін продовжує розробляти аморфну ідеологію РФ для підтримки геополітичного протистояння із Заходом, намагаючись зобразити Росію як лідера міжнародного антинацистського руху.

Про це повідомили експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи заяву диктатора про те, що він шкодує, що не почав війну проти України раніше.

"Путін сказав кремлівському журналісту Павлу Зарубіну в інтерв’ю, що "багато країн підтримують ідеологію винятковості одних націй (народів) над іншими" і що така ідеологія є корінням нацизму. Путін стверджував, що Росія повинна почати сприяти "антифашистській і антинацистській" діяльності та пропаганді на глобальному рівні", - нагадують аналітики.

Однак Путін не може чітко визначити, що містить цю "антифашистську та антинацистську" ідеологію, а замість цього окреслює лише рамки його антизахідної позиції, як основи для його передбаченої ідеологічної конфронтації із Заходом.

"Імперіалістичні амбіції диктатора не пов’язані зі стверджуваними інтересами у боротьбі зі сфабрикованим сучасним нацизмом. Путін намагається одночасно, але не конгруентно, просувати рамки руського миру, щоб виправдати війну в Україні та більші імперіалістичні цілі Росії, а також зображення Росії як лідера міжнародної боротьби проти ймовірного західного нацизму", - вважають аналітики.

Нагадаємо: Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ не розпочала активних дій раніше.

Американський Інститут вивчення війни раніше писав, що замороження війни вигідне Путіну, який матиме час для відновлення і перегрупування сил, а максималістські цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.

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