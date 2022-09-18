Намагається жартувати та говорить українською: пропагандисти РФ зняли відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"

Російські пропагандисти зняли відео з полоненою Катериною Поліщук з "Азовсталі".
Дівчина була медикинею та рятувала поранених українських захисників, проте росіяни чомусь назвали її "снайперкою".
Відео у Мережі поширили російські пропагандисти.
Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя. На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась.
Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.
Нагадаємо, Червоний Хрест повідомив, дані скількох захисників "Азовсталі" вдалось зібрати.
Також у Зеленського розповіли, як відбувається перебіг переговорів з РФ щодо звільнення захисників "Азовсталі".
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