Намагаються наступати на всіх напрямках: Залужний розповів про ситуацію на сході

Лінія фронту у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” залишається активною. Окупанти намагаються наступати на всіх напрямках.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Впродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця”. Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на всіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противникові в живій силі та техніці”, - наголосив Валерій Залужний.

За його словами, під час поїздки була проведена продуктивна робота з командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.

“Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Наші хлопці та дівчата стійко тримають оборону в надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, всім, хто в бою за Україну”, - зазначив Залужний.

Нагадаємо, що ССО системою HIMARS знищили російські установки "Торнадо-Г" і "Мста-С".

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