Намагаються не допустити просування війск ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

Намагаються не допустити просування війск ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

Натомість основні зусилля ворог зосередив на недопущенні просування військ ЗСУ.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 12 травня.

"На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

Росія вчергове погрожує НАТО повномасштабною війною – чи реальна загроза

Нагадаємо, що після окупації російськими військами містечка Вовчанськ на Харківщині голова тамтешнього районного суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з окупантами.

Читайте також:

Білорусь перевіряє готовність військ, є загроза ракетно-бомбових ударів – Генштаб ЗСУ

"Щоб Путін провалив свою місію": у Британії прокоментували, чи втрутяться у війну з Росією

Окупанти збираються видавати російські паспорти на тимчасово захоплених територіях України