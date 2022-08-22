"Намагаються не зберігати всі яйця в одному кошику": Гуменюк про те, як росіяни роззосереджують склади і озброєння

Російські загарбники усвідомлюють, що ЗСУ постійно і влучно знищують їхні склади із озброєнням і боєприпасами, тому вони намагаються роззосереджувати їх.

Про це в ефірі телеканалу "FreeDom" повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" України Наталя Гуменюк.

"Давайте розуміти воєнну стратегію – швидше за все, вони їх просто роззосереджують, усвідомлюючи, що ми влучаємо і влучаємо. Намагаються не зберігати всі яйця в одній корзині, але разом із тим пам’ятаємо про те, що Херсонщина перебуває під окупацією уже пів року, і скільки за цей час завозилося туди всього, дуже важко спрогнозувати, підрахувати і тим паче оголосити. Тому ми розуміємо, що роззосередження – це додаткові точки для наших засобів ураження. Ми продовжуємо цю роботу. І те, що вони втрачають це озброєння, має дуже серйозний вплив", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, дедалі частіше застосовується по ту сторону Каховського водосховища ствольна важка артилерія, разом із РСЗВ, але РСЗВ стає менше.

"Ми бачимо результат вогневого впливу на склади. Також розуміючи, що підтягування важкого озброєння і додаткових боєприпасів через пошкоджені мости для них практично нереальне сьогодні, воно мінімізоване. Значить, скільки б їх не було, їх буде все менше і менше", - резюмувала вона.

Нагадаємо, окупанти стягнули десантно-штурмові підрозділи в Херсонську область, аби активізувати наступальні дії 23-24 серпня.

Читайте також: