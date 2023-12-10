Намагаються оточити ЗСУ на трьох напрямках: майор запасу про ситуацію навколо Авдіївки

Російські окупанти намагаються оточити українських військових біля Авдіївки, створюючи спроби атакувати штурмами.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, окупанти намагаються проводити військові дії зі сходу через Спартак, атакуючи "в лоб" з двох кліщів.

"Йдеться про Степове з півночі та намагання вийти на коксохім, Первомайське, Водяне і Опитне з півдня. Це за декілька км від Авдіївки, там менше промислових зон. З тієї сторони вони намагаються такими кліщами оточити з півночі, півдня і сходу. Окупанти намагаються атакувати штурмами", - повідомив він.

Окупанти посилили артилерійські обстріли намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ.

"Окупантам вже підвезли снаряди з Північної Кореї і вони намагаються активно використовувати реактивні системи залпового вогню. Росіяни намагаються зруйнувати дороги, по яких ми маємо постачати боєкомплекти та все, що необхідне для ведення бойових дій ЗСУ", - повідомив він.

Авдіївка на карті / Фото: Deepstatemap

Чи є просування росіянам в Авдіївці

На сьогодні просування окупантів

Сьогодні просування в окупантів немає. Лінія фронту динамічна, не стаціонарна і по трохи змінюється. Однак, біля Авдіївки зараз знаходиться 40 тис. російських військовослужбовців, - зазначив майор запасу НГУ.

"Угруповання з 40 тис. військовослужбовців можна назвати армією, воно найбільше по кількості. Це щонайменше в 10 разів переважає кількість нашого гарнізону, який там знаходиться. Але ЗСУ зайняли вдалі позиції та вміло тримають оборону", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що російська армія готує третій штурм Авдіївки і намагатиметься окупувати її до Нового року. Водночас офіцери ЗС РФ не дуже вірять у перемогу.

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