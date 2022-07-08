Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Російські окупанти на Харківському напрямку ведуть оборонні дії та намагаються покращити тактичне положення в окремих районах.

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Чорному морі до узбережжя Одещини "прибило" ворожу міну.

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