Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Російські окупанти обороняють на Слов’янському напрямку раніше зайняті рубежі.

Росіяни здійснюють перегрупування та намагаються покращити тактичне положення.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

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Як стало відомо, окупанти з артилерії били неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зфіксовано біля Клинового та Покровського.

У свою чергу на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

“Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли”, - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій.

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