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Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

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Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти на Слов’янському напрямку намагаються покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу.

Мета росіян - просуватися в на напрямку Ізюм.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та  Великої Комишувахи”, - розповіли в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

Там також додали, що окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.

Нагадаємо, що Росія активно почала поширювати старий фейк про продані РФ французькі гаубиці CAESAR.

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