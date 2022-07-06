Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Російські окупанти на Слов’янському напрямку намагаються покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу.

Мета росіян - просуватися в на напрямку Ізюм.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

Також читайте Оприлюднено детальні мапи бойових дій на Чернігівщині: як наступала та втікала армія Росії

“На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи”, - розповіли в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

Там також додали, що окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.

Нагадаємо, що Росія активно почала поширювати старий фейк про продані РФ французькі гаубиці CAESAR.

Читайте також: