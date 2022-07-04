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Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

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Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Фото: Associated Press

На Слов’янському напрямку росіяни здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля,  Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ росіян на Краматорському напрямку.

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