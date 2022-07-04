Намагаються покращити тактичне положення: в Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку росіяни здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів.
Окупанти обстріляли вісім населених пунктів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ росіян на Краматорському напрямку.
Читайте також:
- "Поки є руїни, доти триватиме війна": Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України
- Реформи надали Україні стійкість у боротьбі з агресією Росії – фон дер Ляєн
- На Дніпропетровщині місцеві мешканці підірвалися на касетному боєприпасі