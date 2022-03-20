Намагаються продавити силою: Арестович повідомив, що Росія формує резерви

Російське командування перекидає резерви до України.

Керівництво Російської Федерації намагається “продавити” Україну силою.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні 20 березня.

За його словами, в Росії формують резерви і перекидають їх до України. Втім, тут, наголосив Арестович, "з ними стається прикра несподіванка".

"Російське керівництво, скоріше за все, обрало шлях намагання "продавити" нас силою і збільшити мартиролог (список невинних потерпілих — Ред) своїх вбитих військовослужбовців. Кількість яких президент порівняв з заповненим спортивним стадіоном ще на 10-20 тисяч осіб", -сказав Арестович.

Як повідомлялося, російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні і в пошуках легкої наживи стають неконтрольованими. СБУ наголосила, що російська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися "не російським ватажкам та солдатам", які переважають у першій роті.

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