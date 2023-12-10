Намагаються проникнути в тил ЗСУ: росіяни перекидають десант на лівобережжя Херсонщини

Окупаційна армія РФ намагається зайняти позиції українських військових на лівобережжі Херсонської області. Як наслідок - ворог перекидає туди десант.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

За словами Братчука, через дії ворга страждає мирне населення.

"Наразі ворог намагається максимально насичувати оборону на лівому березі Дніпра, звісно, з'являються нові підрозділи, а для того, щоб забезпечити їх житлом проводять фільтраційні заходи. Мета – виявити українське підпілля, людей, які в таких умовах залишаються українцями, намагаються допомагати Збройним силам України. Ці заходи проводяться дуже жорстоко", – сказав Братчук.

Він додав, що ворожа армія намагається закинути у тил українських захисників невеликі десантні групи. Утім, попри зусилля, ворог не досягає бажаного результату та зазнає втрат.

"Ворог практично щодня намагається міняти тактику, дуже активно працює ворожа артилерія, авіація. Ну, і така родзинка останніми днями, ворог намагається на техніці закидати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається. Після артилерійського тиску знищується техніка і цей десант. Також з'явилися офіцерські штурмові групи. Туди направляють російських офіцерів, які якось провинилися", – зазначив Братчук.

Втрати техніки окупантів за добу

Тим часом, формування плацдармів Сил оборони України на лівому березі Дніпра в Херсонській області має успіх.

Читайте також: