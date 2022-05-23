Намагаються прорвати оборону та гатять з артилерії: у Генштабі розповіли про ситуацію на Донбасі

Намагаються прорвати оборону та гатять з артилерії: у Генштабі розповіли про ситуацію на Донбасі

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті 89-го дня повномасштабної війни РФ проти України.

Командування окупаційних військ Російської Федерації на Слов'янському напрямку основні зусилля зосередило на утриманні зайнятих позицій. Також ворог проводить розвідку та створює умови для відновлення наступу.

Росіяни протягом доби завдали авіаційного удару в районі Богородичного та обстрілювали з артилерії Гусарівку, Чепіль, Долину і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 23 травня.

Тим часом, на Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону українських військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. У Генштабі ЗСУ кажуть, що основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

А от на Лиманському напрямку окупанти не вели активних бойових дій. Втім, вони обстріляли з артилерії підрозділи Сил оборони та цивільні об'єкти у Лимані.

Штурмові дії з артилерією війська РФ вели на Сєвєродонецькому напрямку. Втім, це було безуспішно – ворог зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, але також успіху не мав. У напрямку на Луганське окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали та відійшли.

Також у Генеральному штабі розповіли, що на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій українських військ з метою сковування їхніх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі Посад-Покровського.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупанти роблять на українсько-російському кордоні. Ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

"Пан Порошенко вирішував усе", – Медведчук викрив нові деталі виведення з держвласності нафтопроводу 2014-го

Читайте також: