Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Намагаються "розконсервувати" колишніх військових": СБУ виявила ворожі ДРГ у п'яти областях

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Намагаються "розконсервувати" колишніх військових": СБУ виявила ворожі ДРГ у п'яти областях

Фото: t.me/SBUkr

В СБУ відзвітували про ліквідацію диверсантів і агентів РФ в регіонах.

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні. Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ у неділю, 6 березня.

Так, у Донецькій області:

Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано. У ході допиту окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України. 

У Харківській області:

СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури.

Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинило втрати серед мирного населення.

У Закарпатській області:

СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни.

Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.

У Дніпрі:

СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку «руського міра».
 
За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування «Схід» ЗСУ. 

Інший - збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів.

У Києві:

Затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.

Мета посіпак окупантів - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за гратів українського ізолятора. 

Українці разом із військовими відловлюють диверсантів і зупиняють ворожу техніку

Українці разом із військовими відловлюють диверсантів і зупиняють ворожу техніку

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація