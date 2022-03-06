"Намагаються "розконсервувати" колишніх військових": СБУ виявила ворожі ДРГ у п'яти областях

В СБУ відзвітували про ліквідацію диверсантів і агентів РФ в регіонах.
СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні. Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у неділю, 6 березня.
Так, у Донецькій області:
Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.
Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано. У ході допиту окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України.
У Харківській області:
СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури.
Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинило втрати серед мирного населення.
У Закарпатській області:
СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни.
Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.
У Дніпрі:
СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку «руського міра».
За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування «Схід» ЗСУ.
Інший - збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів.
У Києві:
Затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.
Мета посіпак окупантів - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за гратів українського ізолятора.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.