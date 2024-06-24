Намагаються розширювати плацдарм: в Defense Express назвали найпріоритетніший напрямок для окупантів

Окупанти намагаються просуватись у бік однієї із стратегічних трас на Донеччині.

На Донеччині для окупаційної армії Росії Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

Як зазначив експерт, майже третина бойових зіткнень за минулу добу відбулася саме на Покровському напрямку. Насамперед це стосується Очеретиного.

"Там противник намагається розширювати плацдарм у кількох напрямках. Зокрема, спроби повністю захопити Новоолександрівку. Вчора в OSINT-проєкті DeepState повідомили, що окупанти захопили Новоолександрівку; потім були певні спростування від СтратКому, де говориться, що західна частина населеного пункту перебуває під контролем ЗСУ", – розповів Згурець.

Аналітик Defense Express додав, що противник намагається просуватись у бік траси Покровськ – Часів Яр. Окупанти також намагаються розширити плацдарм біля Очеретиного.

"Один із напрямків руху окупантів – від Новоолександрівки до Воздвиженки. Воздвиженка є крайнім населеним пунктом перед трасою Покровськ – Часів Яр, яка вже перебуває під вогневим контролем окупаційної армії. Саме тому розуміємо, що противник буде намагатися просуватись у бік цієї траси", – резюмував Сергій Згурець.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку.

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